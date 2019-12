Un anno di sport sul Lario: eventi e protagonisti domani con uno speciale del Corriere di Como

I grandi momenti di ciclismo con il Giro di d’Italia e il “Lombardia” con arrivo a Como, le iniziative al Ghisallo e il passaggio in Brianza del Giro Rosa Iccrea. E poi gli eventi di canottaggio, tennis e motori, oltre agli atleti che hanno conquistato le medaglie più importanti.

Senza dimenticare il 2019 del Como 1907 e della Pallacanestro Cantù, di cui si è parlato sia per le imprese sportive, sia per le vicende dirigenziali, con un doppio cambio al vertice per entrambi i club dopo trattative travagliate (soprattutto per la squadra di basket).

Sono questi i contenuti di uno speciale che sarà in edicola domani in omaggio con il Corriere di Como: venti pagine per ricordare un anno che è stato caratterizzato dalla presenza di manifestazioni di alto livello e una lunga serie di vittorie prestigiose di portacolori lariani.