Un arcobaleno di speranza sulle rive del Lario

La magia dei colori dell’arcobaleno e le rive del Lario: è la fotografia scattata oggi da un nostro affezionato lettore che l’ha inviata alla nostra redazione per condividerla con tutti coloro che amano il Lago di Como. Il Lario è capace di sorprendere anche in questo difficile momento dominato dagli effetti nefasti del Covid-19, dai quali si tenta di uscire con i primi passi della “fase 2”, verso un graduale ritorno alla normalità. Una immagine, dunque, che è anche un messaggio di speranza. E un invito ai turisti di tutto il mondo affinché non dimentichino il nostro lago, una delle mete più ambite in Lombardia.