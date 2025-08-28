Un doveroso elogio spetta al Como per la prova incredibile di domenica scorsa contro la Lazio

La prova di qualità superiore in campo ha fatto innamorare tutti della squadra lariana. Un team incredibile quello comasco.

Domenica sera c’è stata un stella in più nel cielo e questo astro è sicuramente il Como.

In partita ha offerto una prestazione di altissimo profilo battendo la Lazio per 2-0, all’esordio nella Serie A 2025-2026.

Allo stadio Sinigaglia, i lariani hanno avuto il pieno dominio del campo per tutti i 90 minuti, mostrando un gioco ben organizzato, brillante e grintoso.

Grazie a questa performance incredibile hanno non solo esaltato la loro tifoseria, ma anche sorpreso gli addetti ai lavori di terze parti che hanno dovuto riconoscere la bravura della squadra. Evento rarissimo in un ambiente altamente competitivo come quello calcistico.

Una partita da ricordare

Si è vista sin dai primi minuti una squadra incredibilmente capace di imporre il proprio ritmo, pressando alto e costringendo la Lazio a rinunciare al possesso della palla. I biancocelesti hanno faticato a trovare spazi per creare situazioni di gioco. Hanno subito un pressing costante e la compattezza granitica degli uomini guidati da Fàbregas.

Sebbene il primo tempo si è chiuso senza reti, si è veramente avvertito che i padroni di casa fossero in pieno controllo del gioco e del pallone.

Il Como ha un gioco sorprendente

Poco dopo il fischio che dava inizio al secondo tempo è arrivato il goal del vantaggio. Un’azione incredibile ha visto protagonista Paz che da centrocampista d’alta scuola, ha servito un assist perfetto per Douvikas, che ha conquistato il punto. Sempre Paz ha raddoppiato. Una punizione magistrale la sua che ha lasciato immobile il portiere avversario.

Se si analizza la partita è assolutamente evidente che il Como abbia dominato: più tiri, più palle giocate nella metà campo avversaria e una superiorità tattica incredibile. La Lazio, invece, è arrivata a rete solo due volte e questo è un dato che mostra le difficoltà incontrate dal team di Sarri. E’ molto bello vedere che la stampa sportiva abbia lodato il Como, arrivando a fare paragoni con modelli di gioco internazionali come il Chelsea o il PSG. Al termine della partita anche Sarri ha ammesso la superiorità dell’avversario, definendola una squadra “ben strutturata, intensa e imprevedibile”. Una conferma ulteriore della qualità vista in questo game. Pertanto, si può dire che non è stata solo una vittoria, ma un biglietto da visita quello che ha mostrato il team lariano. Probabilmente il Como sarà uno dei protagonisti in questo campionato.