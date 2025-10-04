Un evento per pochi intimi | “Le culture rigenerate della Via Regina”: l’appuntamento è imperdibile

Una Como speciale aspetta 30 persone che potranno vivere una esperienza meravigliosa tra natura, musica e sapori perduti.

Il 12 ottobre 2025, sulle sponde senza tempo del Lago di Como, accadrà qualcosa di unico. Solo 30 fortunati partecipanti avranno la possibilità di prendere parte a un evento irripetibile: “Le culture rigenerate della Via Regina”.

Un’esperienza pensata come un’ immersione nella natura, accompagnata da musica e la visita ad antiche coltivazioni. Tutto questo per permettere di cogliere la bellezza lariana con occhi completamente nuovi.

Il ritrovo sarà alle ore 10.30 all’Ex Asilo Maria (Via Brentano 8 a Griante), punto di partenza per una mattinata che unisce la bellezza del paesaggio alla riscoperta di tradizione dimenticate.

L’evento è gratuito, ma a numero chiuso (max 30 persone), ed è necessaria la prenotazione.

Un connubio tra persone e natura

Uno dei focus della giornata sarà la passeggiata al Frutteto Pomario, un luogo che è stato ripristinato ex novo e oggi può essere reputato un simbolo di renovatio agricola e ambientale. Curato dalla Cooperativa Azalea, il frutteto ospita varietà antiche di alberi da frutto che raccontano la storia agricola del territorio.

Durante il percorso, i partecipanti saranno accompagnati dalle note di Sergio Arturo Calonego, chitarrista e compositore noto per le sue sonorità incredibilmente evocative. Grazie a lui si può beneficiare dell’allure diffuso dalla musica itinerante. Infatti si crea un sorta di fusione con i suoni della natura. Grazie a questa peculiarità avrete il beneficio di camminare e di godere di un’experience multisensoriale che vi connetterà al suono e all’anima pura della terra.

Un’evento per godere appieno della bellezza lariana che non ha tempo

Il plus di questa giornata sarà la vista mozzafiato sul lago di Como che farà da cornice a questo racconto a cielo aperto, mentre la natura diventerà palcoscenico e protagonista. Il consiglio furbo è quello di indossare abiti comodi e scarpe adatte ad una camminata. L’esperienza durerà circa 2 ore.

Al termine della passeggiata, ad attendere i partecipanti ci sarà un delizioso picnic di prodotti locali, preparato dalla Cooperativa Sociale Auxilium. Un momento di convivialità per assaporare i frutti del territorio: confetture, formaggi, pane artigianale, miele e altri sapori autentici, simbolo di un’agricoltura che guarda al futuro riscoprendo il passato. In caso di maltempo, ovviamente l’evento sarà rimandato previa comunicazione ai partecipanti e si svolgerà in seguito con le stesse modalità. Dato che i posti sono limitati, prenotare subito, per avere un posto in questa esperienza irripetibile tra i paesaggi più suggestivi del Lario, è d’obbligo.