Un unico nuovo positivo al Covid anche oggi

Un solo nuovo positivo al Covid19 rilevato dai tamponi effeattuati su cittadini comaschi. Prosegue il trend di contenimento della pandemia sul Lario. Un dato che rispecchia in generale la situazione lombarda, dove però spicca l’aumento dei contagi a Bergamo (27), Milano (17) e Varese (15.



Continuano a calare i ricoverati e tre province, Lecco, Lodi e Sondrio, registrano zero nuovi contagi. Sono 82 oggi i nuovi positivi in Lombardia, dei quali 12 debolmente positivi e 30 a seguito di test sierologici. Questo a fronte di ben 15.086 tamponi processati, il triplo della media degli ultimi gionri. Aumentano i guariti o dimessi, 113 in più di ieri. Il numero dei ricoverati in Terapia intensiva, 17, resta uguale, mentre i pazienti nei reparti non intensivi sono 139, 10 in meno del giorno precedente. Sono 3 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 16.801 lombardi che hanno perso la vita dall’inizio della pandemia.