Una maglia dedicata a Gimondi al “Lombardia” 2019: martedì la presentazione

Una maglia speciale nel ricordo di Felice Gimondi, a cui è stata dedicata l’edizione 2019 del Giro di Lombardia, la “classica” di ciclismo che andrà in scena sabato 12 ottobre con partenza da Bergamo e arrivo a Como. Martedì prossimo a Milano, alla sede della Regione Lombardia, la presentazione ufficiale della maglia che sarà consegnata al vincitore della gara. Lo stesso Gimondi, scomparso lo scorso agosto in Sicilia, diede il via all’edizione 2018 della corsa (nella foto Rcs-La Presse).