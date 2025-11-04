Una telefonata ha sbloccato tutto: William e Harry hanno trovato un accordo | La pace tra i due fratelli adesso è più vicina

La famiglia reale inglese è da sempre legata agli scandali e adesso a tenere banco è il rapporto tra fratelli: il caso di William ed Harry.

Non è tutto oro quel che luccica e la famiglia reale inglese sembra non voler fare alcuna eccezione. Durante tutta la sua storia, tutti i membri della famiglia sono finiti al centro di qualche scandalo almeno una volta.

Dai divorzi improvvisi, ai tradimenti fino ai problemi legali che hanno spinto i membri in vista ad escludere coloro che portano il loro stesso cognome. Uno dei casi clamorosi in tal senso è quello che vede protagonista Harry, il secondogenito di Re Carlo.

Questi, dopo il matrimonio con Meghan Markle, si è allontanato dalla famiglia, ha rinunciato ai suoi titoli ed è volato in America. Alcune sue dichiarazioni hanno poi fatto infuriare la famiglia e creato una frattura con suo fratello William.

I due sono parsi sempre più distanti nel corso degli ultimi anni ma adesso c’è un nuovo scandalo con cui fare i conti e che potrebbe addirittura riavvicinare i due fratelli.

Il terribile scandalo

In questi giorni ha scatenato il caos la notizia delle nuove accuse di violenza sessuale nei confronti del principe Andrea, fratello dell’attuale sovrano. Accuse che si vanno ad unire a quelle di un suo coinvolgimento nel caso Epstein, condannato anche lui per violenza sessuale ed abusi. Una storia che ha fatto tanto rumore, ma che ha soprattutto spinto Re Carlo a prendere una decisione netta e durissima.

Il sovrano ha infatti già annunciato di aver preso una decisione importante, ma inevitabile a questo punto. Suo fratello Andrea è stato infatti privato di tutti i suoi titoli e dovrà anche lasciare la tenuta che occupa da sempre con l’ex moglie Sarah Ferguson. Una brutta storia che però potrebbe a quanto pare riunire la famiglia divisa.

La mossa di Carlo

La questione Andrea è stata largamente dibattuta tra i ranghi della famiglia reale ed a quanto pare Re Carlo ne ha parlato con entrambi i figli prima di prendere una decisione definitiva. Stando ad alcune indiscrezioni, William è da tempo un sostenitore della linea dura ed avrebbe spinto più volte verso questa decisione. Secondo quanto riferisce il Sun, ascoltato il primogenito, Carlo si sarebbe anche messo in contatto con Harry.

Il secondogenito del re e di Lady Diana si sarebbe detto d’accordo con la decisione del padre nei confronti dello zio Andrea e lo avrebbe anche sostenuto. Una mossa adesso che potrebbe riavvicinare ulteriormente padre e figlio, mentre potrebbe portare ad una timida apertura ne rapporti tra Harry e William.