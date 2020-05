Università dell’Insubria, venerdì l’open day virtuale

“Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro”. È lo slogan scelto dall’Università dell’Insubria per promuovere il primo – e si spera anche ultimo – open day virtuale al tempo del Coronavirus. La data è fissata per domani alle 10. Gli interessati dovranno collegarsi sul sito dell’ateneo dove saranno visibili liberamente delle nuove pagine interattive create per poter presentare i corsi di laurea triennali e di quelli magistrali a ciclo unico.

Dal 18 al 29 maggio invece sono in programma mini-eventi di approfondimento sui vari corsi dis tudio, «Il nostro ateneo è tra i primi quindici in Italia, e quarto in Lombardia, per l’aumento percentuale delle iscrizioni – dichiara il rettore Angelo Tagliabue – Anche in questa emergenza sanitaria siamo pronti ad accogliere le future matricole come abbiamo sempre fatto, con la disponibilità e l’energia che caratterizzano il rapporto tra docenti e studenti all’Insubria. Questa volta lo facciamo a distanza, attraverso il nostro sito internet, ma con il cuore e l’anima di sempre».

Nelle pagine dedicate si trovano le informazioni utili su servizi, borse di studio e tasse, come per esempio la disponibilità di collegi universitari e la nuova soglia della No Tax Area portata da 13 a 20mila euro per tutti gli iscritti al prossimo anno accademico 2020-2021. Per i corsi ad accesso programmato modalità e scadenze sono invece definite negli specifici bandi che saranno pubblicati entro fine giugno.