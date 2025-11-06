Uova strapazzate, solo se aggiungi questo condimento ottieni la consistenza perfetta: ne bastano davvero poche gocce

Le uova strapazzate sono un piatto amato da adulti e bambini ma non tutti conoscono il trucco per una consistenza perfetta: ve lo sveliamo noi.

Uno degli alimenti in grado di dividere l’opinioni di esperti e amanti della cucina sono senza dubbio le uova. Per anni sono state viste come le nemiche numero uno di chi soffre di colesterolo alto.

Negli anni poi i punti di vista sono cambiati e oggi le uova sono tra gli alimenti consigliati a chi decide di seguire una sana alimentazione. C’è chi ne consiglia anche uno al giorno per un totale di 7 a settimana, ma consigliamo sempre di chiedere al proprio medico.

In ogni caso, si tratta di un alimento semplice ma allo stesso tempo versatile in quanto può essere consumato in modi diversi e ad ogni ora del giorno. Tra le versioni più amate troviamo le uova strapazzate e preparare questo piatto semplice nasconde comunque qualche insidia.

Uova, la versione più amata

Fonte naturale di proteine, l’uovo è uno degli alimenti più apprezzati in cucina. Questo viene consumato a colazione, pranzo e cena oppure come spuntino dopo la palestra. Mette d’accordo i gusti di tutti in quanto può essere preparato sodo, fritto, alla coque, ma anche sotto forma di frittata, magari condita con salumi e formaggi, poi c’è la sua versione strapazzata.

Nonostante si tratti di un alimento semplice, prepararlo presenta qualche difficoltà. Per esempio, l’uovo sodo rischia di cuocersi troppo oppure nella versione frittata, l’uovo rischia di attaccarsi troppo al padellino. Infine, nella versione strapazzata, l’uovo rischia di avere una consistenza molle. In questo caso però c’è un consiglio semplice da mettere in pratica e riguarda un condimento in particolare ossia l’aceto.

Uova strapazzate perfette: il trucco

Quando decidiamo di metterci ai fornelli per preparare un uovo, dovremmo avere sempre a portata di mano una boccetta di aceto. Sembrerà strano ma questo è l’ingrediente segreto per un risultato perfetto anche quando dobbiamo preparare la versione strapazzata. Secondo alcuni chef, il trucco è quello di aggiungere poche gocce di aceto nel pentolino delle uova strapazzate.

Questo condimento ha la capacità di far coagulare l’albume in pochissimo tempo. In questo modo quindi la consistenza dell’uovo cambia e risulta essere più densa. In questo modo è possibile ottenere un piatto di uova strapazzate della consistenza perfetta. Non vi resta che provare per credere.