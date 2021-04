Vaccinazioni anti Covid: sono partite le prenotazioni per i cittadini tra i 65 e i 69 anni

Oggi sono partite le prenotazioni delle vaccinazioni anti-Covid per le persone di età compresa tra i 65 e i 69 anni. È possibile prenotare online attraverso il portale www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it gestito da PosteItaliane. In alternativa tramite sportello Postamat, anche per chi non è correntista, inserendo la tessera sanitaria, il cap di residenza/domicilio e il numero di cellulare, oppure con l’aiuto dei portalettere, che possono effettuare la prenotazione per conto dei cittadini o telefonando al numero verde 800 894545. «A partire da questa settimana, visto l’arrivo preannunciato di maggiori consegne di vaccino – fa sapere l’Asst Lariana – le linee vaccinali a Villa Erba diventeranno 10 per poi passare a 12 dal 26 aprile e a 15 dal 3 maggio. A Lariofiere da oggi diventeranno 8, 10 dal 26 aprile e 15 dal 3 maggio».