Vaccini a Villa Erba, cambio di orari per il Giro d’Italia Donne

Attenzione ai cambiamenti per gli appuntamenti vaccinali di coloro che dovranno recarsi domani all’Hub di Villa Erba a Cernobbio.

Per evitare possibili disagi conseguenti alla chiusura delle strade per il passaggio del Giro d’Italia Donne, i cittadini con appuntamento fissato nell’Hub di Villa Erba domani, nella fascia oraria 12-13, saranno contattati e invitati a presentarsi in alternativa nella fascia oraria 19-20, sempre a Villa Erba. Chi non avrà problemi ad accedere all’Hub, potrà comunque presentarsi dalle 12 alle 13.

Continuano gli appelli alla vaccinazione, unica arma per difendersi dalle varianti che stanno prendendo piede. Per il mese di agosto è attesa in Lombardia una nuova fornitura di vaccini: 664.560 di Pfizer e 391.100 di Moderna.