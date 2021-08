Vaccini, gli ultimi giorni a Villa Erba

Ultimi giorni di vaccinazioni nel maggiore hub della provincia di Como, allestito all’interno del polo fieristico ed espositivo di Villa Erba a Cernobbio. Come già previsto dal contratto con Regione Lombardia, la struttura cesserà di ospitare le vaccinazioni dalla sera di Ferragosto. Ats Insubria e Asst Lariana hanno approntato un piano sottoposto a Regione Lombardia per allestire in caso di necessità fino a 24 linee, ovvero il massimo della capienza di Villa Erba, tra il padiglione Negretti nell’area del Poliambulatorio di via Napoleona a Camerlata (fino a 18 linee) e il primo piano della palazzina centrale in via Castelnuovo (San Martino) fino a 6 linee.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, intanto, da lunedì gli studenti universitari avranno una corsia preferenziale sul sito regionale di prenotazione.

Ieri l’assessorato al Welfare, guidato da Letizia Moratti, ha annunciato anche il proseguimento dell’utilizzo della unità mobili vaccinali per tutto il mese d’agosto in varie località turistiche «per offrire ai cittadini lombardi la possibilità di vaccinarsi in modo rapido, comodo e senza prenotazione».

Dopo Desenzano del Garda, che martedì ha visto partecipazione e interesse per l’iniziativa anche tra i più giovani, i camper vaccinali sono stati ieri sul Lago Maggiore a Luino, venerdì 13 agosto fanno tappa in Valtellina a Bormio, il 17 di nuovo sul Lago Maggiore, in provincia di Varese a Laveno Mombello e il 19 a Castiglione delle Stiviere nel Mantovano.

Un centro vaccinale mobile viene allestito anche alla “Sagra delle sagre” a Pasturo-Barzio, in Valsassina (Lecco) dal 14 agosto e dal 19 agosto a Magenta per la Sagra di San Rocco. La vaccinazione avviene senza prenotazione ed è aperta a tutte le fasce d’età. «Chi è rimasto in attesa fino a questo momento colga queste occasioni», ha commentato l’assessore al Welfare Letizia Moratti.