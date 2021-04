Vaccini: Lombardia, al via da oggi prenotazioni per over 70

(ANSA) – MILANO, 08 APR – "Da stamani sono iniziate le prenotazioni per i vaccini per tutti i lombardi dai 70 anni in avanti". Ad annunciare questo anticipo rispetto al piano illustrato la scorsa settimana dal consulente per la campagna vaccinale Guido Bertolaso (l’apertura delle prenotazioni per la fascia 70-75 anni era prevista per il 15 aprile) è stato il governatore lombardo, Attilio Fontana, ai microfoni di Rtl 102.5: "Le prenotazioni possono partire, ma quello che conta è farle. Ieri abbiamo ricevuto altre 250mila dosi di Pfizer e finora abbiamo somministrato il 99% di questo tipo di vaccino che fino a ieri era l’unico indicato per gli over 80". (ANSA).