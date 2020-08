Vaccino antinfluenzale a partire da ottobre

Come chiesto dai medici la vaccinazione antinfluenzale, per dare il tempo necessario all’effettuazione, in considerazione delle norme di sicurezza da rispettare, partirà il prima possibile. Oggi l’annuncio di Regione Lombardia. «La campagna per le vaccinazioni antinfluenzali prenderà il via in Lombardia il prossimo mese di ottobre, in linea con le disposizioni del Ministero della Salute. Ad oggi abbiamo già acquistato 2,4 milioni di vaccini, l’80% in più dello scorso anno». Lo afferma l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. La precedenza sarà per i soggetti più fragili, gli over 65, le categorie più a rischio, i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e socio sanitari. E i bambini fino ai 6 anni.