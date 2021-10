Vela: la nuova sfida di Francesca Clapcich e Giulia Conti

(ANSA) – ROMA, 20 OTT – Equal Sailing è un progetto internazionale voluto da Giulia Conti e Francesca Clapcich, atlete olimpiche e campionesse del mondo, con l’obiettivo di promuovere un ambiente equo e competitivo per tutti i velisti prof. Il progetto dà l’opportunità alle migliori veliste del mondo di partecipare a sessioni d’allenamento e competere ad alto livello, per sviluppare competenze tecniche fondamentali per promuovere la carriera e ridurre la differenza di genere nella vela. Le opportunità di carriera che Equal Sailing offre includono la possibilità di partecipare all’iniziativa della 69F Academy, dove una selezione delle migliori veliste del mondo (il 20% delle quali scelte tra le più promettenti U25) potrà sviluppare competenze fondamentali sul 69F, imbarcazione foiling a elevate prestazioni e unico monoscafo volante oltre all’Ac75. I corsi di formazione della 69F Academy durano 6 giorni e si svolgono prima di ogni evento della Persico 69F Cup e saranno legati anche ad altre regate tra le quali la Youth Foiling Gold Cup. "Sono entusiasta e molto orgogliosa di vedere quanta strada abbiamo fatto", ha commentato Giulia Conti, campionessa mondiale ed europea, quattro volte atleta olimpica in tre classi e allenatrice della squadra FX degli Usa a Tokyo 2020. "Dare vita a questo progetto con Giulia è un sogno che si avvera", continua Francesca Clapcich, campionessa del mondo, atleta olimpica, velista dell’Ocean Race e prima velista italiana a finire la Solitaire du Figaro. Il primo evento per Equal Sailing sarà la 69F Youth Foiling Gold Cup, dal 21 al 31 ottobre a Cagliari. I membri del team saranno Silvia Mas (Spagna)-campionessa del Mondo 470W 2021 e atleta olimpica a Tokyo; Paula Barcelo (Spagna)-campionessa del Mondo 49erFX 2020 e atleta olimpica a Tokyo; Sena Takano (Giappone)-atleta olimpica 49erFX Tokyo 2020 e membro del JPN SailGP Team; Jana Germani (Italia)-2021 49erFX Youth World Champion; Eugenia Bosco (Argentina)-medaglia d’argento ai Pan Am Games di Lima 2019 (Nacra 17) e in allenamento per Parigi 2024. Alla 69F Foil Cup (12-14 novembre Sferracavallo, Palermo) parteciperanno Tamara Echegoyen (Spagna)-medaglia d’oro a Londra 2012 (match race) e due volte campionessa del mondo 49erFX. (ANSA).