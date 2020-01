Venti di guerra, il generale Scollo: “Deluso dall’Europa”

Il generale di Divisione Luigi Scollo, comasco, è stato comandante dell’XI Reggimento Bersaglieri a Nassiriya, in Iraq. Oggi in congedo, si dice «preoccupato» dallo scenario mediorientale, segue con attenzione le difficoltà in cui versa l’Iraq in cui ha servito il nostro Paese ed è sconfortato dall’incapacità degli europei di agire con una voce sola sullo scacchiere internazionale. Gli ultimi eventi del conflitto Usa-Iran che hanno fatto temere per una imminente terza guerra mondiale hanno rinsaldato il suo scetticismo nei confronti dell’amministrazione Trump.

«Povero Iraq, ormai è un campo di battaglia continuo. Mi sembra che ci sia stata negli ultimi anni una politica altalenante da parte degli Usa nella regione – premette il generale – Trump ha fatto capire in modo chiaro che il Medio Oriente non era e non è una zona di interesse primario per gli Usa, molto più attenti all’area del Pacifico e quella che percepiscono come minaccia, ossia l’economia della Cina. Sono messaggi politici che creano instabilità. In un’area di forti contrasti come il Medio Oriente questi squilibri creano vuoti e dato che un vuoto non esiste in natura, altri soggetti possono farsi avanti. Ecco allora che l’Iran, potenza regionale sciita, ha cercato di allargare la propria area di influenza».

