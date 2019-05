“Vergine giurata” all’Insubria di Como

Il film Vergine giurata di Laura Bispuri viene proposto mercoledì 22 maggio, alle 20.30, nell’aula magna dell’Università dell’Insubria di Como, in via Sant’Abbondio 4 (ingresso libero). Il film è ispirato all’omonimo romanzo di Elvira Dones e narra la storia di una giovane donna interpretata da Alba Rohrwacher condizionata dalla cultura arcaica del codice Kanun, tipico di alcune regioni dell’Albania, che mortifica e reprime la donna. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura ha conferito la prima “Cattedra Unesco” all’Università degli Studi dell’Insubria grazie al progetto della professoressa Barbara Pozzo, direttrice del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell’Università, dedicato all’“Uguaglianza di genere e diritti delle donne nella società multiculturale”. Il film proposto si inserisce in tale progetto.