Via per San Fermo chiusa a causa di uno smottamento. L’aggiornamento

Chiusa via per san Fermo a causa di un piccolo smottamento. Traffico in tilt questa mattina per la caduta di materiale roccioso e fango che hanno invaso la strada all’altezza del civico 21. Si è così provveduto a chiudere la via al traffico in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area, assieme all’assessore alla Protezione Civile e Sicurezza, Elena Negretti, al commissario della polizia locale Davide Gaspa e ai tecnici comunali. «Lo smottamento ha riguardato una parte consistente della carreggiata sulla corsia a salire – ha spiegato Gaspa – Per motivi di sicurezza abbiamo deciso di chiudere la strada in entrambi i sensi di marcia».

Dopo un primo controllo della situazione sono stati cercati e trovati i proprietari del terreno franato che sono giunti sul posto.

La strada – spiega il Comune in una nota – resterà chiusa fino al completamento dell’intervento di messa in sicurezza. Si sta lavorando per poter risolvere la criticità nel più breve tempo possibile: al momento si stima una chiusura di almeno due giorni (oggi e domani) in considerazione dei tempi tecnici e delle piogge previste.

Palazzo Cernezzi informa inoltre la via rimane accessibile ai residenti sia a monte che a valle della frana e che l’autostrada resterà aperta stanotte, contrariamente alla chiusura prevista, per limitare i disagi.

