Villa Balbianello protagonista al Tg1

Ampio servizio nel Tg1 di prima serata della Rai oggi su Villa Balbianello e le sue eccellenze. La storica dimora di Tremezzina è stata raccontata dalla inviata Felicita Pistilli che ha raccontato il bene del Fondo Ambiente Italiano più visitato in Italia per la quinta volta consecutiva un gioiello lariano, Villa Balbianello a Lenno nel Comune di Tremezzina, dove nel 2002 George Lucas girò “Guerre Stellari”, è stata illustrata nel servizio anche da Giuliano Francesco Galli, general manager del Fai per la Lombardia Prealpina. Il Balbianello è sempre più meta di vip e di coppie a caccia di location esclusive per le nozze. Infatti fra gli eventi ospitati i più numerosi sono sempre i matrimoni. Nel 2019 sono stati circa 120 e già ci sono un centinaio di prenotazioni per il 2020 e diverse richieste per il 2021 e anche per il 2022.