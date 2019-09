Ville aperte in Brianza, boom di prenotazioni

Dopo il successo del primo fine settimana di aperture con 7000 visitatori, tutto pronto per il weekend clou di Ville Aperte in Brianza con oltre 90 aperture, eventi ed itinerari alla scoperta del territorio e a tema “Leonardo, l’acqua e la Brianza”.

Sono oltre 10.000 le prenotazioni arrivate. Per gli indecisi e per chi ancora deve scegliere e prenotare la propria visita guidata o un eventi la procedura è semplice: basta collegarsi al sito web www.villeaperte.info oppure chiamare la infoline dedicata al numero 039/9752251.

I siti più gettonati si riconfermano per l’edizione 2019 il complesso di Vimercate, la Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno. Villa Cagnola a Inverigo (Como) si prepara a fare il pieno di visitatori insieme a Villa Monastero a Varenna (Lecco), dove sono quasi al completo le visite per la Casa Museo di Villa Monastero.

Si segnalano già esaurite le visite per il complesso di Villa Antoni Traversa e la Chiesa di San Vittore a Meda. Sold out anche una delle new entry dell’edizione 2019, la Casa Bassi di Trezzo sull’Adda per le visite guidate di domenica 22 settembre.

Per far fronte alle numerose richieste sono state aggiunte altre sessioni di visite guidate a cura di Guidarte presso la Biblioteca Capitolare del Duomo di Monza e la Torre Longobarda del Duomo di Monza.

Ma l’offerta è davvero molto ampia.

La provincia di Monza e Brianza si prepara ad aprire al pubblico 55 siti, tra ville di delizia, musei, chiese e parchi.

Tante le curiosità e le novità che i visitatori potranno ammirare durante il fine settimana, tra cui

Villa Botanica a Lentante sul Seveso, antica riserva di caccia del 1300 trasformata nei secoli in giardino botanico, Palazzo Arese Janici a Cesano Maderno, che, dopo la buona risposta di pubblico dello scorso fine settimana, sarà pronto ad accogliere nelle proprie sale tanti altri appassionati d’arte lombarda.

Visitabili anche pregevoli esempi di architettura religiosa come il Tempietto di San Lucio e la Chiesetta di Sant’Ambrogio a Brugherio, dove bellezza architettonica e musica si incontreranno grazie agli intermezzi musicali proposti durante le visite guidate, il Santuario della Beata Vergine Maria di San Damiano, a Cogliate, immerso nel verde del Parco Groane con interni riccamente affrescati nel Quattrocento dalla scuola di Bernardino Luini e la Cappella Espiatoria di Monza, costruita dall’architetto Giuseppe Sacconi per preservare il luogo in cui fu assassinato Umberto I.

Si segnalano inoltre i Laboratori FLABS della Fondazione Lombardia per l’Ambiente a Seveso, la Cappellina di San Rocco a Villasanta, l’apertura speciale di Villa Mirabello in occasione del Festival del Parco di Monza e Villa Pusterla Crivelli a Limbiate, un edificio di pregio tra i massimi esempi di architettura lombarda del Settecento.

I siti aperti nel territorio della provincia di Lecco saranno invece 23. Tra le novità di quest’anno il comune di Paderno d’Adda che, proprio a picco sul fiume Adda, studiato da Leonardo, propone visite guidate al Santuario della Madonna della Rocchetta. Riapriranno al pubblico, anche per questo fine settimana, l’Orrido di Bellano, una gola naturale scavata in quindici milioni di anni dalle acque del torrente Pioverna, il Convento di Sabbioncello a Merate, una chiesa in stile gotico lombardo che racchiude importanti affreschi datati XVI secolo e il Civico Museo della Seta Abegg a Garlate dove, per l’occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo, è stata allestita un’esposizione di macchine ed invenzioni di Leonardo da Vinci.

Già predisposte nuove sessioni di visita a Villa Marzorati Uva a Missaglia che, in pochi giorni, ha raggiunto il sold out.

Quasi tutti i siti nel territorio della provincia di Como e della Città Metropolitana di Milano saranno pronti ad accogliere i numerosi visitatori.

Tra le nuove apertura si segnala, in provincia di Como, a Merone, la visita allo storico Cavo Diotti – Diga di Pusiano, la diga più antica d’Italia costruita tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento e al Mulino ed Ecofrazione di Baggero, la prima ecofrazione italiana, raro esempio di realtà completamente ecosostenibile.

Si riscontra grande interesse per le visite guidate a Villa Paduli e nei suoi due ettari di parco a Cabiate.

Percorsi ed itinerari turistici a tema: oltre alle visite guidate, nel prossimo week end i visitatori potranno scegliere diversi itinerari a tema alla scoperta dei beni e del territorio ma soprattutto alla scoperta di Leonardo.

Ad Oggiono, Lecco, si terrà l’Itinerario L’Oggiono di Marco, Allievo di Leonardo, una visita nei luoghi dell’allievo di Leonardo come la casa natale e la Chiesa prepositurale di Sant’Eufemia e a Trezzo sull’Adda, Milano, l’Itinerario il Genio a Trezzo sull’Adda, una visita agli spazi espositivi del Castello Visconteo, che ospitano una mostra di modelli in scala delle macchine e delle invenzioni leonardesche tratte dai celebri codici: dal volo all’idraulica, dalla fisica alle macchine da guerra.

Inoltre, per la 17° edizione di Ville Aperte sono stati pensati nuovi itinerari per far conoscere i gioielli, spesso sconosciuti, del territorio delle Brianze come l’Itinerario Quattro Passi per Desio, un giro turistico per conoscere le bellezze artistiche della città di Desio, l’itinerario passeggiata per il Velatese, una camminata per valorizzare il patrimonio di Usmate Velate come la Cappella Giulini della Porta e Villa Belgioioso Scaccabarozzi, l’Itinerario tra chiese e campanili nascosti a Vimercate e il curioso Itinerario Architettura Moderna e Contemporanea a Monza, dove i visitatori potranno ripercorrere i cambiamenti urbanistici e stilistici del centro di Monza dagli anni Venti del Novecento fino al secondo dopoguerra.