Vincenzo Torriani, da oggi la mostra al Ghisallo

In occasione del 25° della sua scomparsa, una mostra speciale ricorda al Museo del Ciclismo del Ghisallo la storia di Vincenzo Torriani, patron delle più importanti gare ciclistiche italiane.

Si inaugura oggi alle 11.30 l’esposizione che raccoglie, in 50 pannelli fotografici, la storia del Patron del Giro d’Italia dal 1948 al 1992 e delle più importanti corse del nostro Paese, compreso il Giro di Lombardia.

In essa si ripercorrono fatti e situazioni di vita famigliare e momenti topici della sua attività di organizzatore.

Le foto esposte sono tratte dal libro “L’Ultimo Patron” di Gianni Torriani-Ancora Editrice. Oltre alle emozionanti immagini saranno presenti alcuni oggetti significativi appartenuti a Torriani, nella foto, ora parte della collezione del Museo.

Oltre ai tre figli di Torriani venerdì saranno al Ghisallo i curatori dell’iniziativa, i giornalisti Beppe Conti e Franco Bortuzzo e il direttore ciclismo di Rcs Sport, Mauro Vegni.

Oggi la cerimonia nel Triangolo Lariano, le immagini in diretta su Espansione Tv nella trasmissione Etg+ Today.