Vincita al Superenalotto, centrato in città un 5 da 33mila euro

Ultimo concorso di agosto del Superenalotto: festeggia nel migliore dei modi la fine d’estate un giocatore di Como che sabato scorso ha centrato un 5 da 33mila euro: la giocata vincente è stata effettuata in città al Bar San Martino di via Briantea.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 59,1 milioni di euro, secondo premio in palio in Europa e quarto al mondo. L’ultimo “6”, ricorda Agipronews, è stato centrato il 13 agosto scorso, con 209,1 milioni di euro, premio più alto assegnato nella storia del gioco, finiti proprio in Lombardia, a Lodi.

Sempre nella nostra regione, oltre che a Como, la fortuna ha baciato soprattutto un giocatore milanese con un 5Stella record da 840.153,75 euro centrato a Paullo.

Con la stessa schedina – che è stata convalidata al Bar Guerini – è stato centrato anche un 5 da 33.606,15 euro, per una vincita complessiva da oltre 870mila euro.