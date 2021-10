Volotea batte Ita e si aggiudica voli agevolati Sardegna

(ANSA) – CAGLIARI, 13 OTT – La compagnia spagnola Volotea si è aggiudicata la procedura negoziata con la quale la Regione Sardegna ha assegnato le rotte della continuità territoriale aerea con la Penisola. L’assessorato dei Trasporti ha disposto l’esecuzione d’urgenza del servizio, in modo da limitare al massimo i disagi per gli utenti. Come previsto il collegamento partirà d venerdì 15 ottobre e proseguirà per i prossimi 7 mesi, in attesa del nuovo bando. Con una successiva comunicazione sarà indicato l’avvio della vendita dei biglietti. Il vettore low cost ha superato la concorrenza di Ita con un’offerta più vantaggiosa e ribassi sino al 41,6%. (ANSA).