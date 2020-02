Workshop cinematografico al Sant’Anna con la Fondazione Veronesi

Dopo il grande interesse riscosso durante le precedenti edizioni, saranno in tutto 10 i workshop cinematografici #fattivedere organizzati da Fondazione Umberto Veronesi in collaborazione con la Commissione adolescenti dell’AIEOP (Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica) in altrettante 10 città italiane, durante i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020. Uno di questi incontri, ai quali prenderanno parte i divulgatori scientifici di Fondazione Umberto Veronesi e specialisti oncologi e psico-oncologi pediatrici, si tiene a Como. Il format prevede di analizzare i temi della diagnosi precoce in ambito oncologico e dell’adozione di stili di vita sani negli adolescenti. Dopo la proiezione del film “Quel fantastico peggior anno della mia vita” (Alfonso Gomez-Rejon, 2015), ci sarà un dibattito con gli studenti in cui verrà presentata la campagna di informazione e sensibilizzazione #fattivedere, ideata da Fondazione Umberto Veronesi e dedicata ai ragazzi di età compresa fra i 14 e i 19 anni con lo scopo di incoraggiarli a rivolgersi a un medico qualora dovessero insorgere sintomi sospetti e ad adottare uno stile di vita sano per mantenersi in perfetta salute anche in futuro. L’incontro in provincia di Como sarà il 18 febbraio presso l’Auditorium dell’Ospedale Sant’Anna di San Fermo. Parteciperanno Daniele Banfi, giornalista del Magazine fondazioneveronesi.it, la dottoressa Monica Giordano, Direttore del Dipartimento Oncologico dell’Asst Lariana e la dottoressa Pierluigia Verga, psicologa dell’Associazione “Centro di Riferimento Oncologico Tullio Cairoli”.

L’incontro si terrà dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso l’Auditorium dell’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (Como).

All’incontro parteciperanno 280 studenti delle seguenti scuole superiori di secondo grado: Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, Turistici e Sociali “Gaetano Pessina” di Como e di Appiano Gentile, Istituto Tecnico Economico Statale Caio Plinio di Como, Istituto Statale Istruzione Superiore “G.D Romagnosi” di Erba (CO) e l’Istituto Scolastico Superiore Olga Fiorini di Busto Arsizio.

La Fondazione Veronesi nasce nel 2003 per volontà del Prof. Umberto Veronesi per promuovere il progresso scientifico, concentrando il proprio operato in due aree: sostegno alla ricerca, motore del progresso scientifico, e divulgazione scientifica, perché le scoperte della scienza diventino patrimonio di tutti.

Durante questi anni la Fondazione ha creato le basi per un nuovo modello di sviluppo della scienza, introducendo un criterio inedito nel nostro Paese: investire nella cultura scientifica per creare una nuova generazione di scienziati e di cittadini consapevoli dei progressi della ricerca.

Per Fondazione Umberto Veronesi, cultura scientifica significa utilizzo sociale degli obiettivi e dei risultati della scienza.

www.fondazioneveronesi.it