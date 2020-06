Zagor lariano conquista i fedelissimi

A causa dall’emergenza sanitaria da Covid-19, la quinta edizione della manifestazione dedicata al fumetto d’autore Lucca Collezionando, prevista lo scorso mese di marzo, è stata rinviata al 27 e 28 febbraio del prossimo anno al Polo Fiere della città toscana.

Ma questo non ha fermato il popolo degli appassionati di fumetti, che anche sul Lario hanno molti fedelissimi.

«Questa doveva essere la stampa per Lucca Collezionando che avrei firmato presso lo stand di “SCLS Magazine”» annuncia l’artista lariano Alessandro Piccinelli, storico autore delle copertine di “Zagor” per la Sergio Bonelli editore, postando un disegno inedito dedicato all’amatissimo eroe paladino della pace e difensore delle tribù indiane, terrore di tutti i criminali.

«Ora è il frontespizio della loro rivista, per me è un onore oltre che un piacere e li ringrazio di cuore» commenta Piccinelli che entra ancor di più nel cuore della comunità degli “zagoriani” d’Italia grazie a questo disegno.

“SCLS Magazine” è il punto di contatto di tutti gli appassionati del personaggio nato all’inizio degli anni Sessanta dalla fantasia di Gallieno Ferri e Guido Nolitta. Il primo numero della rivista risale a dodici anni fa. Il forum, il sito, il periodico e le pagine Facebook di questo circuito racchiudono due anime, quella più tecnica, riguardante la critica e il collezionismo sul personaggio, e quella decisamente più leggera, riguardante le curiosità e le esperienze condivise dagli appassionati. Informazioni su www.sclsmagazine.it.