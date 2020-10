Zaia, serve buonsenso, chiusura alle 23 è ragionevole

(ANSA) – VENEZIA, 25 OTT – "Penso che il punto di caduta proposto come Regioni (chiusura ristoranti alle 23) sia assolutamente ragionevole. Il tema vero sono gli assembramenti in vie e piazze, il non utilizzo degli strumenti di protezione individuale, il non rispetto del distanziamento sociale". Lo afferma il governatore del Veneto, Luca Zaia. "il Covid è fra di noi – aggiunge – il momento è di estrema difficoltà e alcune misure di sanità pubblica vanno pur adottate". (ANSA).