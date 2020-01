Zingaretti, ora non fermiamoci

(ANSA) – MILANO, 10 GEN – "Credo ci sia una grande emergenza: costruire e riaccendere i motori dell’economia per creare lavoro. Si può fare anche grazie al fatto che a dicembre c’è stata una legge di bilancio che ha salvato l’Italia". Lo ha detto Nicola Zingaretti all’evento "Nord Face". "Ora arriverà anche il ministro Gualtieri e lo dirà", ha aggiunto: "Non dobbiamo fermarci, bisogna mettere in campo scelte in parte contenute in quella legge, gli investimenti nella green economy, la rivoluzione che ci aspetta e i piani per renderla concreta".