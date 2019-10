Zucche, scherzi e fantasmi: torna la magia di Halloween

«Dolcetto o scherzetto?». La domanda è ormai di casa, sul Lario. Per chi lo festeggia, Halloween è innanzi tutto maschere e burle in salsa horror, una sorta di Carnevale autunnale. «Una festa senza santi né misteri, né rivelazioni, non richiede giuramenti di fede, ha simboli semplici e condivisi: due soli colori, l’arancio e il nero», ha scritto lo studioso comasco Francesco Paolo Campione, figura di riferimento nel mondo dell’antropologia culturale e che dirige il Museo delle Culture di Lugano. Ormai Halloween fa parte del nostro Dna. In trent’anni, è diventata una ricorrenza sempre più presente nel nostro panorama mentale e culturale.

E tante sono in effetti le occasioni per vivere la festa. Coldiretti di Como e Lecco lancia ad esempio lo “Zucca Day” negli Agrimercati del territorio. Sabato 26 l’appuntamento è a Mariano Comense. La zucca, l’ortaggio più grande del mondo, è diventato il simbolo della notte delle streghe che dal Nord America ha contagiato anche l’Europa, prima di tutto dal punto di vista culinario, divenendo protagonista di ricette e serate a tema, lasciando spazio sia alla tradizione che alla fantasia.



Festa di Halloween al Teatro Sociale di Como giovedì 31 ottobre alle ore 17. La Notte delle streghe si avvicina. Mostri e principesse, maghi e maghe, sono invitati ad accomodarsi su cuscini per ascoltare letture mostruose, racconti di streghe, zucche, spiriti e fantasmi. L’evento sarà gratuito, fino ad esaurimento posti. Questa volta non ci sarà uno spettacolo ad attendere il nostro piccolo pubblico: i volontari di “A Voce Alta Como” leggeranno libri e racconti adatti a tutte le età.

Al centro biodiversità del parco Lura, gestito da Koinè cooperativa sociale, evento legato ad Halloween il 26 ottobre alle ore 20.30: piccoli e grandi dovranno confrontarsi con un antico mago e ogni componente della famiglia dovrà usare ingegno e creatività per combattere il male e far vincere il bene. Lo spettacolo è consigliato ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni. Ritrovo al Centro Biodiversità del Parco Lura a Lomazzo (ingresso da via Brianza), costo 5 euro, informazioni al numero di telefono 320.95.72.736.



I beni del Fondo Ambiente Italiano (Fai) aprono le porte alla festa di Halloween domenica 27. Storie misteriose, antiche leggende, formule magiche, pozioni dagli oscuri effetti e inquietanti presenze saranno protagoniste degli appuntamenti di Halloween a Villa Panza a Varese, al Monastero di Torba a Gornate Olona e a Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno. Per prenotazioni e informazioni: faibiumo@fondoambiente.it, telefono 0332.28.39.60 e su www.fondoambiente.it.



Domenica 27 ottobre alla Fondazione Minoprio di via Raimondi 54 a Vertemate festa di Halloween con colorate e splendide fioriture autunnali nel parco e visita alla “serra delle zucche” con mostra pomologica di frutti autunnali. Visite guidate alle ore 11.30, 14.30, 15.30 e 16.30.



Giovedì 31 ottobre, “Crociera di Halloween” sul Lago di Lugano, a bordo del “battello dell’orrore”. Imbarco dalle ore 14 all’imbarcadero Lugano-Centrale, partenza alle ore 14.15; partenza dall’imbarcadero di Paradiso ore 14.30 e rientro ore 16.30 a Paradiso e ore 16.45 a Lugano. Tutti i partecipanti dovranno presentarsi mascherati, ai bambini verrà servita una gustosa merenda, gli adulti invece potranno godere di una piacevole crociera. Informazioni sul sito Internet www.biglietteria.ch.