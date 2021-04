“A rischio il 34% delle aziende comasche”

La pandemia mette all’ordine del giorno dell’agenda economica le crisi d’impresa. Secondo un rapporto di Studio Temporary Manager, società specializzata nei servizi di temporary management al fianco delle aziende in difficoltà, in Lombardia è a rischio il rating per ben il 35% delle aziende con fatturato tra i 5 e i 50 milioni di euro. E la provincia di Como è appena sotto questa media attestandosi a un comunque allarmante 34%. In particolare, il rating con criticità peggiora e supera la media regionale nelle province di Mantova (40%), Lodi (38%), Pavia (37%) e Milano (36%),