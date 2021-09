A Villa d’Este il gotha di politica, finanza ed economia

Il gotha di economia, finanza e politica è a Cernobbio per la 47° edizione del Forum The european house-Ambrosetti, per discutere sulle sfide globali del futuro. Il tradizionale appuntamento di fine estate per la pandemia si svolge in parte in presenza a Villa d’Este e in parte a distanza in collegamento con numerosi hub in Italia, in Europa e nel resto del mondo.

Il tema dell’incontro è: “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”. Ieri mattina i lavori si sono aperti con il messaggio del presidente russo Vladimir Putin che ha inizialmente definito il Lago di Como uno dei «luoghi più pittoreschi del Belpaese» e ha così chiuso: «Confido che le vostre discussioni saranno proficue, contribuiranno a trovare risposte alle maggiori sfide della contemporaneità, ma anche a rafforzare la fiducia e la comprensione reciproca fra i popoli d’Europa».

Per tre giorni – la conclusione sarà domani – la zona è blindata: ingenti le misure di sicurezza, con le forze dell’ordine impegnate a presidiare non solo da terra ma anche dal cielo e dal lago.

Il Forum da sempre richiama su di sé l’attenzione del mondo per l’importanza dei personaggi arrivati a Cernobbio: tra i nomi più noti il presidente degli Stati Uniti Joe Biden (nella foto all’epoca della sua partecipazione), Rania Abdullah Regina di Giordania, il Principe Alberto II di Monaco, Gianni Agnelli, Kofi Annan, Yasser Arafat, José María Aznar, Silvio Berlusconi, Carlo Azeglio Ciampi, Recep Tayyip Erdogan, Bill Gates, Henry Kissinger, Emmanuel Macron, Sergio Mattarella, Giorgio Napolitano, l’allora cardinale Joseph Ratzinger e Hillary Rodham Clinton.

Oggi l’apertura sarà con un messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra gli interventi previsti, quelli dei ministri Luigi Di Maio, Mara Cartabia, Elena Bonetti e Roberto Cingolani, del commissario europeo Paolo Gentiloni ed esponenti politici e governativi di Francia. Spagna, Paesi Bassi e Stati Uniti.

Domani saranno ospiti altri esponenti del Governo Draghi (tra cui il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese) e gli esponenti dei principali partiti politici: Enrico Letta (Pd), Matteo Salvini (Lega), Giorgia Meloni (FdI) e – in videoconferenza – Giuseppe Conte (Movimento 5 Stelle).

Salvini e Letta, prima dell’incontro a Villa d’Este, oggi parteciperanno a impegni pubblici in città. Il leghista sarà alle 18.30 a Porta Torre; Letta alla stessa ora sarà invece impegnato in via Risorgimento a Cernobbio.