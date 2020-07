Ad agosto escursioni gratuite con le guide alpine

Un’occasione importante per scoprire le montagne e le foreste del nostro territorio con le escursioni gratuite delle Guide alpine e degli Accompagnatori di media montagna della Lombardia. Sono infatti in programma ben 13 gli appuntamenti aperti a tutti e adatti anche alle famiglie con bambini di età superiore ai 10 anni. Per ogni evento alcuni posti sono riservati ai professionisti del settore sanitario in segno di gratitudine per la lotta al Coronavirus. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato allo Sport e Giovani di Regione Lombardia e dal Collegio regionale Guide alpine Lombardia, in collaborazione con Ersaf – Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste.

“Dopo il successo di luglio – ha spiegato Martina Cambiaghi assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia – continuano anche nel mese di agosto e in quello di settembre gli appuntamenti gratuiti organizzati con il Collegio delle Guide alpine della Lombardia. Il prossimo weekend, il primo del mese di agosto, sono in programma le prime tre uscite: in provincia di Brescia, di Como e di Sondrio. Tre occasioni imperdibili – ha concluso – per scoprire le tante bellezze della nostra Lombardia”.

Il calendario delle escursioni di agosto suddiviso provincia per provincia:

BERGAMO 8/8 Passo della Presolana – Sentiero dell’orso 22/08 La via dei Barek 30/08/ Diga del Gleno

BRESCIA 02/08 Rifugio Pirlo – Passo Spino 15/08 Cascate del Maniva 22/08 Malghe della Val Rosello

COMO 01/08 I campi solcati del Sasso Malascarpa

LECCO 09/08 Monte Coltignone 29/08 Il sentiero dei grandi alberi e la costa del Palio

SONDRIO 02/08 Sentiero glaciologico Luigi Marson 23/08 Lago Zana e Rifugio Bosio 30/08 Giro del Lago di Gera – Rifugio Bignami

VARESE 16/08 Le fortificazioni della linea Cadorna



REGOLE ANTI-COVID – Per prendere parte alle escursioni è necessario sottoscrivere un modulo relativo alle proprie condizioni di salute. A ciascun evento saranno ammessi un numero limitato di persone che procederanno per il corso di tutta la giornata in gruppi separati. I partecipanti inoltre dovranno tenere il distanziamento minino ed avere la mascherina. Sarà inoltro necessario utilizzare il gel igienizzante per le mani ed evitare qualsiasi scambio di cibo, bevande o indumenti fra partecipanti.

ESCURSIONI – Le escursioni si distinguono per diverse durate e difficoltà, così che ciascuno possa scegliere quella più adatta alle proprie capacità e caratteristiche. Possono partecipare anche i minori dai 10 anni. I ragazzi tra i 10 e i 14 anni devono essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci. Dai 14 anni è sufficiente presentare l’apposito modulo compilato e firmato dal genitore (disponibile sul sito del Collegio Guide alpine Lombardia www.guidealpine.lombardia.it). ISCRIZIONI – Le escursioni sono completamente gratuite. Le iscrizioni si effettuano direttamente sul sito del Collegio dove si trovano anche tutte le informazioni relative alle escursioni: descrizione, difficoltà e durata del percorso, luogo e orario di ritrovo, attrezzatura e abbigliamento consigliato. Le iscrizioni chiuderanno alle ore 12 del giovedì precedente.