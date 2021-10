Addio a Eugenio Cremona, storico insegnante del Gallio

Dal 1971 al 2000 è stato insegnante di educazione fisica al Collegio Gallio. Per generazioni di studenti è stato un punto di riferimento. Ma non soltanto, lo si ricorda come giornalista che per anni ha seguito e raccontato le vicende della Comense negli anni più belli, quando le nerostellate di basket erano protagoniste in Italia e nel mondo. Lo ha fatto pure da telecronista di Espansione Tv.

Si è spento a 77 anni Eugenio Cremona, personaggio molto conosciuto in città. Aveva collaborato anche con il Basket Como come addetto stampa ed è stato coordinatore dell’attività teatrale dell’Associazione ex Alunni del Gallio, che lo ha ricordato con un post sui social. «Ci ha lasciato Eugenio Cremona – è stato scritto – il mito dei professori di ginnastica, il compagno di gioco e di sport che ha cresciuto e fatto appassionare alla pratica dello sport tanti di noi. Ciao Eugenio».

L’ultimo saluto ad Eugenio Cremona – nella foto, con una squadra di suoi alunni – sabato scorso in città al Santuario del Crocifisso.