Al Dariosauro arriva Altitonante. Appuntamento con la politica su Etv

Lunedì nuovo appuntamento con “Il Dariosauro”, la trasmissione di approfondimento di Etv condotta dal giornalista Dario Campione.

Ospite negli studi di via Sant’Abbondio sarà Fabio Altitonante (Forza Italia), sottosegretario con delega alla Rigenerazione e Sviluppo area Expo di Regione Lombardia. Al centro della discussione, ovviamente, l’attuale situazione politica del Paese. Altitonante risponderà alle domande del giornalista Campione e del pubblico, che come sempre potrà intervenire in diretta. L’appuntamento con “Il Dariosauro” è fissato per lunedì, alle 21.15, su Etv.