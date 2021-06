Al Sant’Anna restano solo tre letti Covid

Cinque casi censiti oggi in provincia di Como, ma nessun decesso e solo tre letti dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia ancora occupati da pazienti con il Covid.

Si mantiene in diminuzione la situazione della pandemia sul territorio. Anche livello regionale continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-30). A fronte di 32.346 tamponi effettuati, sono 129 i nuovi positivi (0,3%). In provincia di Lecco non si è registrato nessun nuovo caso. Sono 29 gli ultimi positivi di Milano, 17 a Monza e Brianza e 18 a Varese.

Ecco la situazione territoriale nella grafica di Regione Lombardia