Alice Gasparini, trasferta in Campania

Trasferta al Sud per la ciclista Elite comasca Alice Gasparini. Con la sua formazione, la Isolmant Premac Vittoria , Alice sarà al via del “Giro Rosa delle Imprese” gara in due tappe sulle strade della Campania.

Venerdì 22 è in programma la prima frazione a Frattamaggiore, sabato 23 gran finale con la Torre del Greco-Ercolano. Saranno alla partenza agli ordini dell’ex “Pro” Giovanni Fidanza, oltre a Gasparini (nella foto), Beatrice Rossato ed Emanuela Zanetti.