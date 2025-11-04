Alisha Lehmann, la star dei social con moltissimi follower vive una bella esperienza col Como Calcio

Una delle calciatrici più glamour è in Serie A. Il Como calcio ha rubato alla Juventus una stella. Alisha Lehmann.

Il Como Women ha fatto notizia durante l’estate per un grandissimo colpo mediatico. Infatti l’acquisto di Alisha Lehmann, attaccante svizzera e icona del calcio femminile mondiale, è ufficialmente una nuova giocatrice biancoblù.

L’annuncio è arrivato il 12 agosto 2025, con il trasferimento a titolo definitivo dalla Juventus Women.

L’arrivo di Lehmann ha indubbiamente permesso di aumentare la qualità in campo. La giocatrice ha anche un’enorme seguito di followers: con oltre 16 milioni su Instagram e circa 12 milioni su TikTok, è una delle calciatrici più seguite al mondo.

Il suo arrivo a Como è stato un investimento strategico per un club ambizioso, che punta a crescere in visibilità e competitività nella Serie A femminile.

Analisi di velocità, dribbling e voglia di riscatto

Sul piano tecnico, la Lehmann è un’ala offensiva che abbina rapidità, forza fisica e grande fantasia . Dopo due stagioni alla Juventus che computa 22 presenze complessive, la giocatrice svizzera cerca ora continuità e spazio solido in rosa. Secondo i dati FootyStats, nella stagione 2025/26 con il Como Women ha già collezionato 3 presenze in campionato per un totale di circa 250 minuti, senza ancora andare a segno. La sua presenza è importante per il team.

L’obiettivo resta comunque lapalissiano: ritrovare quella incisività che l’aveva resa protagonista all’Aston Villa e nella nazionale svizzera. Il tecnico Sebastian Cincotta punta sulla sua capacità di accendere la manovra offensiva e di creare superiorità numerica sulle corsie esterne, dove la sua velocità può fare la differenza. Avere una giocatrice in grado di sfondare il muro antagonista è fondamentale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alisha Lehmann (@alishalehmann7)

Una donna, una sportiva e una grande icona globale

E’ ormai indubbio che fuori dal campo la Lehmann sia un fenomeno mediatico, tra sponsor, campagne pubblicitarie e milioni di fan. Tuttavia in primo luogo resta un’atleta determinata che punta sempre al massimo rendimento. A Como ha trovato un ambiente più intimo, ideale per concentrarsi sull’aspetto tecnico e sulla crescita personale.

La sfida resta quella di trasformare la popolarità social in un equal sportivo: meno riflettori, più campo. “Sono pronta a dare il massimo”, ha dichiarato nel giorno della presentazione, sintetizzando l’ambizione di un talento che vuole tornare protagonista. Con il lago che l’ha accolta con gioia, Alisha Lehmann può davvero ripartire da Como. Per lei è un nuovo capitolo, dove una sportiva può mostrare a tutti il suo valore.