Giovani talenti in sella per il Cross Country | Olgiate Comasco incorona i futuri campioni

Un successo enorme per i giovani al “Trofeo Pineta”. Una gara piena di adrenalina e passione tra i sentieri comaschi.

Oltre ottanta giovani promesse della categoria Giovanissimi si sono fronteggiati domenica scorsa a Olgiate Comasco in occasione del terzo Trofeo Pineta di cross country.

Questa è una competizione breve ma intensa, strutturata secondo la formula short track e sapientemente organizzata dalla Remo Calzolari.

L’evento ha regalato un autentico spettacolo di sport e determinazione, con i giovanissimi biker impegnati su un tracciato tecnico e veloce immerso nel verde.

A trionfare nella classifica per società è stato il Triangolo Lariano, confermando la grande forza del team comasco. A livello individuale, invece, sono state delle stelle Mattia Milone Masetta (Marianese) e i portacolori del Triangolo Lariano Gioele Todeschini e Daniele Formenti, protagonisti di prove tecnicamente impeccabili.

Uno sguardo alle categorie maschili e alle sue giovani promesse

La giornata ha permesso di assistere a gare combattute in ogni categoria. In G1, successo di Giorgio Benenchietti (X-Team) davanti a Giacomo Brienza (Biringhello) e Jacopo Rusconi (Triangolo Lariano), con Aron Rizzo e Achille Di Polito (Remo Calzolari) appena fuori dal podio. In G2, dominio di Ryan Motta (Team BMX Garlate), seguito da Enea Redaelli (Triangolo Lariano) e Stefano Motta (Lissone MTB).

Nella G3, vittoria spettacolare di Gioele Todeschini (Triangolo Lariano), con Ambrogio Belli (Talamona Sport Team) e Pietro Benanchietti (X-Team) sul podio. Mattia Masetta Milone (Marianese) si è imposto in G4 davanti a Mattia Testa (Salus Ciclistica Seregno) e Cristian Guzzi (Valceresio Bike). In G5 ha primeggiato Gabriel Damiani (Talamona Sport Team), mentre nella G6 l’oro è andato a Daniele Formenti (Triangolo Lariano), seguito da Andrea Milone Masetta e Gabriel Maggi (Busto Garolfo).

Le protagoniste del team femminile sono state meravigliose

Meno numeroso ma di grande qualità tecnica il gruppo femminile, con diverse giovani atlete che si sono rivelate competitor di grande talento. Angela Masciocchi (Remo Calzolari) si è distinta nella G1, Maria Vittoria Secchi (Salus Ciclistica Seregno) nella G2, mentre nella G3 hanno gareggiato Maria Sara Spanò e Marta Fagetti (Remo Calzolari). Margherita Moreschi (Falchi Blu) ha rappresentato la G4.

Più ricca la G5, vinta da Anita Pettenuzzo (Prealpino) davanti a Elisa Ferrandi (Falchi Blu) e Aurora Maya Collantes (Cicli Fiorin). In G6, infine, successo indiscusso di Carolina Testa (Salus Ciclistica Seregno), che ha preceduto la compagna Maria Marta Secchi e Camilla Vergani (Pedale Senaghese), con Marina Scarpitta (Alzate Brianza) al quarto posto. Una gara strepitosa.