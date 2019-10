Alla Canottieri Lario una serata dedicata al ciclismo femminile

Nuovo appuntamento con gli eventi organizzati dall’associazione CentoCantù in vista dell’arrivo del Giro di Lombardia a Como. Dopo l’incontro di successo di qualche giorno fa con il giornalista Davide De Zan, l’associazione propone una ulteriore serata, per lunedì prossimo alla Canottieri Lario, con inizio alle 20.45.

L’evento sarà dedicato al ciclismo femminile: saranno infatti ospiti le ragazze del team Servetto, che sono state tra l’altro recenti protagoniste al Giro Rosa-Iccrea, gara che ha toccato la provincia di Como con la tappa fra Lissone e Carate, che ha attraversato la Brianza.

CentoCantù, sodalizio capitanato da Paolo Frigerio, è l’associazione che da anni cura a livello locale l’organizzazione del Giro di Lombardia in occasione dell’arrivo a Como della “classica”.