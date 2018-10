Allagamenti, neve e rischio valanghe: il quadro delle strade di Anas chiuse in Lombardia

Maltempo e strade chiuse. Anas ha diffuso l’elenco della Statali che sono state chiuse. Informazioni utili per chi eventualmente si deve mettere in viaggio.

La strada statale 42 “del Tonale e della Mendola” è temporaneamente chiusa in località Trescore Balneario (chilometro 37), in provincia di Bergamo, a causa di un allagamento. Il traffico è gestito con indicazioni in loco.

Sempre per allagamenti dovuti alle piogge intense e persistenti, è ancora chiusa la strada statale 45ter “Gardesana occidentale” in località Villanuova sul Clisi, in provincia di Brescia.

Restano infine chiuse la strada statale 38 “dello Stelvio” a causa di neve e rischio valanghe nel comune di Bormio (dal km 106 al km 124) strada statale 36, al Passo dello Spluga, a causa della neve sul versante svizzero. La strada è comunque percorribile in territorio italiano fino al confine di stato.