Allerta di Regione Lombardia, rimangono critiche le condizioni meteo per possibili roghi

La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha confermato il passaggio da elevata criticità (codice rosso) a moderata criticità (codice arancione) per rischio incendio boschivo nelle aree del Verbano (Va), Lario (Co, Lc) e in diverse altre zone in Regione. Intanto «per mitigare le possibili conseguenze di rischio idrogeologico sui versanti, indotti dall’incendio di Sorico (Co), verranno effettuati in tempi rapidi approfondimenti per individuare gli eventuali dissesti e valutare i relativi interventi». ha detto l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni che ha poi aggiunto come «la situazione generale rimane critica per condizioni meteo che sinora hanno impedito di portare completamente al termine le bonifiche».