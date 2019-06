Asfaltature nel capoluogo: prevalgono i cantieri notturni

Nonostante l’ondata di caldo a Como continua il programma di asfaltature estive. Con orari prevalentemente serali e notturni. Ad esempio in via Asiago e via Friuli (tratto da via Borromini a via Polano), dall’1 al 5 luglio (ore 20-6 del giorno successivo) e via Repubblica Romana l’8 e 9 luglio e in via Majocchi il 12 luglio (stessa fascia). In piazzale Atleti Azzurri d’Italia e in via Sportivi Comaschi invece per lavori di asfaltatura è vietata la sosta con la rimozione forzata dei veicoli, dall’1 luglio al 5 luglio tra le 8 e le 18. In via Quasimodo invece per lavori di asfaltatura dall’8 luglio al 10 luglio è sospesa la circolazione per tutte le categorie di veicoli dalle 8 alle 18.