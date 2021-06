Asst Lariana, nuovi orari per i “Punti tampone”

Nuovi orari per i Punti tampone. Con la chiusura dell’anno scolastico, le attività di Asst Lariana vengono rimodulate fino al 31 agosto.

Il test continuerà a essere eseguito in modalità drive-through, cioè solo in automobile, e verrà sospeso nei giorni festivi. A Como la postazione in via Napoleona 60 sarà operativa dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 (ingresso da via Colonna). A Cantù la postazione in via Martiri di Nassiriya sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12. A Olgiate Comasco, in piazza del Mercato, i test si effettuano il martedì dalle 14.30 alle 16. A Menaggio all’interno del parco dell’ospedale dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.

Possono accedere ai Punti tampone i cittadini che fanno richiesta al proprio medico di medicina generale o pediatra.

I parenti in visita ai familiari ricoverati in una casa di riposo possono presentarsi o alla postazione di Como (via Napoleona 60, dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13) o a quella di Menaggio (all’ospedale, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12). Anche qui è obbligatorio presentarsi in auto. Ci si può presentare senza prenotazione con l’autocertificazione compilata (scaricabile suwww.ats-insubria.it).

Possono effettuare il tmapone registrandosi sul sito di Ats Insubrua anche gli studenti che ancora frequentano la scuola o i centri estivi. I Punti tampone di riferimento sono Como, Menaggio e Cantù.

I pazienti che necessitano di un tampone a domicilio, devono presentare la richiesta al medico. Il test è eseguito dal personale di Asst Lariana tutti giorni.

«Siamo pronti ad adeguarci ad ulteriori rimodulazioni che dovessero rendersi necessarie in previsione o in conseguenza del mutare dell’emergenza pandemica» ha detto Carmine Paparesta, direttore del Dipartimento Attività Territoriali di Asst Lariana.

Il bilancio dei tamponi

Nel 2020 sono stati 73.557 i tamponi effettuati da Asst Lariana per le proprie necessità interne e su indicazione di Regione Lombardia. Asst Lariana ha anche supportato, nel corso del 2020 e parte del 2021, sia l’esecuzione di tamponi nasofaringei all’aeroporto di Malpensa che le attività di Ats Insubria nella postazione di via Castelnuovo per tamponi e test sierologici.

Nel 2021 i tamponi effettuati (dato aggiornato al 10 giugno) sono stati 46.736. Sono otto le macchine acquistate da Asst Lariana per la processazione interna dei tamponi, 5 sono in dotazione all’ospedale Sant’Anna, due sono state consegnata all’ospedale di Cantù, l’ottava sarà consegnata la prossima settimana all’ospedale di Menaggio.