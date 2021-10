Avviamento all’atletica, l’iniziativa della Fidal

Società comasche di atletica leggera in prima linea per una iniziativa lanciata dalla Federazione Fidal. Il nome: “Scopri che atleta sei”. Si tratta di una campagna promozionale promossa in Lombardia per dare ulteriori strumenti alle società del territorio per far aumentare il numero di praticanti. Il tutto favorito anche dagli ottimi risultati ottenuti in questa disciplina dagli azzurri alle Olimpiadi di Tokyo, con le cinque medaglie d’oro vinte da Gianmarco Tamberi nell’alto, Marcell Jacobs nei 100 metri, Massimo Stano e Antonella Palmisano nei 20 chilometri di marcia, e con la staffetta 4×100 maschile.

La proposta parte da una pagina Web che permetta di trovare geograficamente le società di atletica leggera sul territorio. In primis è necessario andare su www.scopricheatletasei.it e poi cliccare su “cerca il tuo centro Fidal”. Inserendo la propria zona, appariranno le società sulla cartina e in un elenco dove si potrà scegliere quella da contattare. Tra quelle lariane figurano Comense, Aries Athletic Team, Albatese, Bernatese, Lieto Colle, Villa Guardia, Canturina-San Marco, Colverde, San Maurizio Erba, Polisportiva Intercomunale, Triangolo Lariano, Atletica Mariano Comense, Lomazzo e Rovellasca.

«È il prosieguo di un’iniziativa di promozione ad ampio respiro – spiega il presidente Fidal Lombardia Gianni Mauri – che mette le società al centro, ma non solo: a essere attori protagonisti sono club, dirigenti, tecnici, gli atleti stessi e i loro genitori. L’onda lunga di Tokyo prosegue tutti i giorni, lo si nota nel confronto con i professori presenti al nostro corso di aggiornamento per docenti».