Bando della Regione, oltre due milioni di euro al Lario per combattere il dissesto idrogeologico

“Ancora una volta Regione Lombardia dimostra concretamente la sua volontà a sostenere i comuni lombardi mettendo a disposizione ingenti risorse economiche per finanziare azioni di prevenzione e di messa in sicurezza del reticolo idrico minore e per il ripristino di dissesti pericolosi.Una problematica particolarmente sentita nel territorio comasco a dimostrazione di quanto fosse importante intervenire in tale direzione”-

Lo dichiara il sottosegretario di Regione Lombardia con delega ai Rapporti con il Consiglio, il comasco, Fabrizio Turba in merito al nuovo bando deciso dalla Giunta lombarda.

“Una misura – ha detto ancora il sottosegretario – che ha riscontrato particolare interesse tra i comuni comaschi, come dimostrano i 23 progetti finanziati per un totale di 2.015.371 euro di investimenti, così suddivisi:Peglio 99.551 euro, Vercana 90.000 euro, Argegno 96.904 euro, Blevio 100.000 euro, Plesio 63.900 euro, Menaggio 90.000 euro, Lasnigo 81.000 euro, Bene Lario 84.010 euro, Torno 88.200 euro, Pognana Lario 85.500 euro, Livo 90.000 euro, Carugo 74.700 euro, Cavargna 90.000 euro, Valmorea 83.688 euro, San Siro 96.741 euro, Rezzago 99.876 euro, Faggeto Lario 100.000 euro, Claino Con Osteno 90.000 euro, Sorico 99.000 euro, Cusino 72.000 euro, Gera Lario 90.000 euro, Uggiate – Trevano 99.900 euro, Lezzeno 50.400 euro”.