Basket Cantù fa un regalo molto gradito ai suoi tifosi | Un omaggio al passato

News nel mondo del basket del territorio. Il Cantù ha gareggiato una partita con una nuova maglia blu in precampionato.

Fan in estasi per il Cantù che ha presentato una nuova divisa blu, ma solo per il precampionato. La maglia, realizzata dallo sponsor tecnico Erreà, è apparsa per la prima volta nello scrimmage a porte chiuse contro l’Urania Milano.

Questa new entry verrà utilizzata in tutte le amichevoli estive, pertanto anche nelle le due gare in Valtellina.

Quella che c’è stata venerdì a Livigno contro Cremona e sabato a Sondrio contro Trento.

In queste occasioni, i tifosi hanno avuto la possibilità di vedere una seconda versione della maglia, bianca con un particolare motivo a quadrettoni.

Un omaggio per gli appassionati

Non si tratta di un ritorno ai colori storici del club bianco e blu, anche se nella nuova maglia il blu è il colore dominante, con varie sfumature. Quando inizierà il campionato, Cantù continuerà a giocare in bianco nelle partite in casa e in verde in trasferta, per mantenere il legame con il main sponsor S.Bernardo.

Questa divisa è un’idea ad interim proposta da Erreà, come parte della collaborazione in corso con Cantù. Fa parte della linea “City iD 2025”, che Erreà ha creato anche per altre squadre sponsorizzate, come la Reyer Venezia, personalizzando i capi secondo i colori di ciascun club.

La maglia ufficiale arriva ad ottobre

Alcuni tifosi hanno pensato che la maglia sia un richiamo al blu del lago di Como, ispirandosi magari a quella del Como Calcio, ma non è così. Il tema scelto per tutte le squadre è il “marmo”, e la grafica è la stessa per ogni team coinvolto in questo progetto. La maglia presenta solo il logo dello sponsor principale S.Bernardo e, sui fianchi, quello di Erreà.

La nuova divisa ufficiale per la stagione è ancora in fase di realizzazione. Come da tradizione, sarà basata sui colori bianco e verde legati agli sponsor, e includerà i loghi degli altri sponsor minori. Anche quest’anno la maglia avrà un tema grafico speciale, come accaduto in passato con riferimenti alle Alpi o alla skyline di Cantù. Il progetto è curato dallo staff grafico del club insieme a Erreà. Per poterla ammirare bisogna attendere. Infatti, la presentazione ufficiale avverrà direttamente in campo di gioco, nella prima giornata di campionato a ottobre, contro il Trento in trasferta. A quel punto sarà disponibile anche per i tifosi.