Un progetto associato alle Olimpiadi merita tutta l’attenzione possibile

Per chi ama il connubio sport e cultura, Como offre una grande possibilità in vista delle Olimpiadi invernali 2026.

Fino al 28 settembre 2025, al Foyer del Teatro Sociale di Como potete assistere alla mostra fotografica e video intitolata “SPORT MOVIES & TV – Culture Through Sport”.

Un progetto molto particolare inserito nel programma ufficiale dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026.

Questa iniziativa fa parte di un programma multidisciplinare per valorizzare i valori olimpici attraverso un ponte tra arte, cultura e sport.

L’evento è accessibile al pubblico con ingresso libero, e sarà fruibile secondo orari stabiliti che favoriscono una visita approfondita e molto sentita.

Come è stata pensata questa mostra

La mostra è realizzata dalla Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs (FICTS). Questa è ufficialmente riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) nel settore del cinema e della televisione sportiva. E‘ presieduta dal Prof. Franco Ascani, membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO.

Il progetto espositivo si distingue per la capacità di coniugare la storia e i valori dei Giochi Olimpici e Paralimpici con la tradizione culturale delle regioni Lombardia e Veneto, che ospitano l’evento. L’allestimento ha grande valore grazie all’ approccio interattivo e coinvolgente. Ci sono fotografie esclusive e video di grande potenza visiva che documentano momenti cruciali delle cerimonie di apertura e i viaggi della fiamma olimpica. Un’opera di rilievo artistico incalcolabile per coloro che riconoscono il valore intrinseco dello sport.

Lo sport è un momento di condivisione, aggregazione e disciplina

Grazie alla mostra il patrimonio visivo dello sport viene utilizzato come veicolo di narrazione culturale, in grado di trasmettere non solo la spettacolarità degli eventi sportivi, ma anche i valori di pace, solidarietà e inclusione che contraddistinguono le olimpiadi. L’ iniziativa è un momento di coesione multidisciplinare. La scelta del Teatro Sociale di Como, con la sua importanza storica e architettonica, contribuisce a rafforzare il valore simbolico e la possibilità di partecipare alla mostra, creando un contesto ideale per l’incontro tra sport, arte e comunità.

Pertanto, la mostra “SPORT MOVIES & TV – Culture Through Sport” si configura come un evento di rilievo per tutti coloro che abbiano piacere ad approfondire il connubio tra sport e cultura mediante un linguaggio visivo e multimediale impattanti. Praticamente è un’anticipazione della stagione FAIRPLAY del Teatro Sociale e si inserisce nel più ampio programma culturale che accompagna la preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Con questi eventi si contribuisce a diffondere e consolidare i valori cardine delle olimpiadi nel territorio.