“Border-Storie di confine” in onda tutti i mercoledì su Etv

I problemi di lavoro dei frontalieri, la ripartenza dell’economia dopo la crisi, la società che cambia. Sono alcuni dei temi al centro di “Border – Storie di confine”, trasmissione di Espansione Tv che torna mercoledì sera sul canale 19 del digitale terrestre. In diretta, dalle 20, con la conduzione della giornalista Anna Campaniello, ci saranno ospiti in studio, con spazio alle telefonate (allo 031.30.00.655) e linee WhatsApp aperte (al numero 335.70.84.396) per gli interventi in diretta dei telespettatori. Previsti collegamenti dalla Lombardia e dal Canton Ticino.