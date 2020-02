Borsa: l’esperto,mantenere i nervi saldi

(ANSA) – ROMA, 3 FEB – Mantenere i nervi saldi e una visione ottimistica sul futuro. Contemporaneamente monitorare il mercato. Sono i consigli di un esperto, Enrico Picciolo, consulente finanziario per una banca italiana da oltre vent’anni, che con uno sguardo attento all’economia comportamentale ha realizzato un libro – ‘Risparmiare, investire, proteggere’ – che è una sorta di vademecum per chi vuole investire e proteggere il proprio patrimonio. "Bisogna mantenere i nervi saldi – dice Picciolo che tra l’altro partecipa al progetto ‘economic@mente’ organizzato nelle scuole dall’Anasf, l’associazione nazionale dei consulenti finanziari – Per i mercati i cali registrati sull’onda emotiva del nuovo coronavirus sono in parte fisiologici. Erano attesi da tempo dopo un 2019 senza scossoni caratterizzato da bassa volatilità. Bisogna comunque monitorare con attenzione cosa accade. Ora è impossibile prevedere quale sarà l’impatto sul Pil nei prossimi mesi".