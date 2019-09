Briantea, ufficiale il calendario: esordio in casa con Sassari

È ufficiale il calendario della stagione 2019-2020 della Briantea84, la formazione pronta a dare l’assalto allo scudetto dopo la delusione della finale dello scorso anno, persa con i marchigiani del Santo Stefano Macerata dell’ex Davide Schiera.

Sabato 9 novembre, alle 20.30, la UnipolSai Cantù ripartirà dal terreno amico di Meda: il palazzetto della località brianzola ospiterà infatti le sfide interne che fino allo scorso anno sono state disputate a Seveso.

Il debutto ufficiale dei biancoblù nella serie A Fipic (Federazione pallacanestro in carrozzina) sarà contro la Dinamo Lab Banco di Sardegna (Sassari). Saranno 8 le squadre pronte a contendersi lo Scudetto 2020: oltre ai canturini e a Sassari saranno in lizza i campioni d’Italia in carica del Santo Stefano Avis, Santa Lucia Roma, Special Bergamo Sport Montello, Deco Group Amicacci Giulianova, Porto Torres e Studio 3A Millennium Basket Padova, quest’ultima promossa dopo la vittoria dell’ultimo torneo di B.

La Briantea dovrà attendere l’ultima giornata della stagione regolare – sabato 11 gennaio 2020 – per incontrare nuovamente il Santo Stefano Avis, avversaria della finale scudetto 2018 e una delle principali candidate a lottare per la vittoria finale anche nel nuovo campionato.

Le due formazioni, peraltro, si incontreranno anche il 20 ottobre nel primo impegno ufficiale in cui sarà messa in palio la Supercoppa Italiana.