Eventi sportivi sul Lario, il calendario degli appuntamenti di fine anno

Qualche variazione di data e nuovi ingressi nella lista degli eventi sportivi di fine stagione sul Lario. Lo Street golf (nella foto l’edizione 2018) annullato lo scorso weekend per maltempo, dovrebbe essere recuperato domenica 13 ottobre, il giorno dopo l’arrivo in città del “Lombardia” di ciclismo.

Il 25 e 26 ottobre toccherà al Rally Aci Como-Etv, mentre per la Centomiglia del Lario, rinviata per lutto dopo l’incidente di Venezia in cui hanno perso la vita tre persone, si attende la conferma per il 9 e 10 novembre.

Il Coni lancia due eventi, proposti dal delegato Katia Arrighi: il 14 novembre allo Yacht Club ci saranno le premiazioni dei campioni 2018, il 24 a Villa Olmo gli stati generali dello sport comasco.